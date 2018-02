Tomb Raider – magyar előzetessel

Tartalom: A rettenthetetlen, független fiatal nő, Lara Croft (Alicia Vikander) kislány volt még, mikor édesapja, a különc kalandor (Dominic West) nyomtalanul eltűnt. Most, 21 évesen, csak él bele a világba; East London nem túl bizalomgerjesztő utcáit rója biciklis futárként, miközben alig telik neki lakbérre, és alig ér oda időben a főiskolai előadásokra. Mindenáron a saját lábán kíván megállni, így nem hajlandó átvenni apja cégbirodalmának irányítását, ahogy az is szent meggyőződése, hogy Lord Croft még él. Hét év eltelte és a tényekkel való folytonos szembesítés dacára Lara elindul, hogy egyszer s mindenkorra megoldja az apja halálát övező rejtélyt.

Hátrahagyva addigi életét, Lara apja utolsó ismert tartózkodási helyét veszi célba: egy mesebeli sírkamrát, ami egy legendás szigeten, valahol Japán mellett található. Küldetésével nagy fába vágja a fejszéjét; már a sziget megközelítése is veszedelmes kalandot ígér. A tét nagyobb nem is lehetne Lara számára, aki a kedvezőtlen esélyekre fittyet hányva, éles eszére és tántoríthatatlanságára támaszkodva feszegeti tűrőképessége határait, útban az ismeretlen felé.

Film adatlap Eredeti cím: Tomb Raider

Mozibemutató (USA): 2018. március 16.

Magyar cím és korhatár: Tomb Raider (12E)

Magyar bemutató: 2018. március 15.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: 3D, Akció, Kaland

Rendező: Roar Uthaug

Forgatókönyvíró: Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons

Szereplők: Alicia Vikander, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas, Dominic West, Daniel Wu, Nick Frost

Filmstúdió: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Magyar forgalmazó: Fórum Hungary

