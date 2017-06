Tini Szuperhősök – Intergalaktikus Játékok – trailerrel

Készülj fel az Intergalaktikus Játékokra, egy barátságos versenyre, amely elhozza a békét az egész univerzumban! A küzdőfeleken végignézve azonban ez a békés versengés könnyen elvadulhat. A Korugar Akadémiával és a Fúriákkal szemben van-e bármi esélye a Szuperhős Giminek arra, hogy megszerezze az első helyet? Társulj be Wonder Woman-hez, Supergirl-höz és Batgirl-höz, akik a pályára lépve még nagyobb kihívással szembesülnek, amikor kiderül, hogy az egyik csapat gonosz hátsó szándékkal indult el a versenyen. Kezdődjenek hát a játékok, no meg az akció is!

Film adatlap Eredeti cím: DC Super Hero Girls: Intergalactic Games

DVD-bemutató (USA): 2017. május 9.

Magyar cím és korhatár: Tini Szuperhősök – Intergalaktikus Játékok (12)

Magyar bemutató:

DVD megjelenés (HUN): 2017. június 7.

Műfaj: Animáció, Családi

Rendező: Cecilia Aranovich

Forgatókönyvíró: Shea Fontana

Eredeti szinkronhangok: Mariangny Alaverz, Claudia Alvarez, Mariangny Alvarez, Yvette Nicole Brown

Filmstúdió: DC Entertainment

Magyar forgalmazó: Pro Video

