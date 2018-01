The Workshop – magyar előzetessel

Tartalom: A történet egy Marseillehez közeli kisvárosban játszódik, amely hatalmas kikötőjének bezárása óta erősen hanyatlik, a fiatalok körében is súlyos probléma a munkanélküliség. Olivia Dejazet népszerű író létrehoz egy különös íróműhelyt, ahol egyszerre hét fiatalt próbálnak jó útra terelni. Az iparváros múltjához is kapcsolódó krimi megírására kapnak felkérést, ami a közösség életét is felbolygatja és a kiemelkedő diák, Antoine és tanára között is egyre jobban elmélyülnek az érzelmek…

Film adatlap Eredeti cím: L’atelier

Mozibemutató (Francia): 2017. október 11.

Magyar cím és korhatár: The Workshop (12)

Magyar bemutató: 2018. február 15.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma

Rendező: Laurent Cantet

Forgatókönyvíró: Robin Campillo, Laurent Cantet

Szereplők: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia

Filmstúdió: Canal+

Magyar forgalmazó: Cinenuovo

The Workshop mozifilm képek

The Workshop mozifilm képek 1 a 4

The Workshop magyar szinkronos előzetes /trailer/

The Workshop film klip

The Workshop TV Spot

Kapcsolódó anyagok: