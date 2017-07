A karate kölyök /The Karate Kid 2010/

A 12 éves Dre Parker (Jaden Smith) hiába a legmenőbb gyerek Detroitban, amikor édesanyjával (Taraji P. Henson) Kínába kell költözniük, komoly gondjai támadnak a beilleszkedéssel. Szinte rögtön szerelmes lesz az osztály egyik legcsinosabb lányába, Mei Ying-be, ám a kulturális különbségek szinte teljesen lehetetlenné teszik barátságukat. Ami még rosszabb, a lányra az egyik helyi kemény fiú is pályázik, aki ezután első számú célpontjává teszi az idegen országból érkező srácot. Dre tanult ugyan egy keveset Karatezni, ám a Kung Fu országában ez kevésnek bizonyul: Cheng játszi könnyedséggel helyben hagyja őt, mindenki szeme láttára – Dre egyedül marad, barátok nélkül. Dre nem tudja, kihez fordulhatna segítségért, ám Mr. Han (Jackie Chan), házuk gondnoka titokban Kung Fu mester, és látva a fiú küszködését, úgy dönt, tanítani fogja – és Dre hamarosan rájön, hogy a Kung Fu többről szól, mint ütésekről és rúgásokról: a fegyelem és a felelősségteljes viselkedés a lényege…

Film adatlap Eredeti cím: The Karate Kid/Kung Fu Kid

Bemutató (USA): 2010. június 11

Magyar cím: A karate kölyök

Magyar bemutató: 2010. szeptember 2.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN): 2010. december 1.

Műfaj: Akció, Sport

Rendező: Harald Zwart

Forgatókönyvírók: Chris Murphy, Steven Conrad

Szereplők: Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson

Filmstúdió: Columbia Pictures

