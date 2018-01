Szólíts a neveden – feliratos előzetessel

Tartalom: Egy nyár Észak-Olaszországban. Elio (Timothée Chalamet), a 17 éves amerikai srác számára maga a paradicsom. A szüleivel együtt minden évben ugyanabban az ódon villában meg kertben tölti a vakációt, és ugyanazok a régi barátok veszik körül. Buliznak, strandolnak, zenét hallgatnak, beszélgetnek, és persze szerelemesek…

Elio apja művészettörténész, aki minden évben befogadja néhány hétre egy tanítványát. Ezúttal a doktori disszertációján dolgozó Oliver (Armie Hammer) érkezik, aki megzavarja a boldog harmóniát. Nem illik ide. Túl laza, túl szép, nem tudni mit akar.

Ez a nyár más, mint a korábbiak. Boldog és furcsa, szerelemmel és bánattal teli. És mire véget ér, már semmi nem lehet ugyanolyan, mint addig volt.

Film adatlap

Eredeti cím: Call Me by Your Name

Mozibemutató (Angol): 2017. október 27.

Magyar cím és korhatár: Szólíts a neveden (16)

Magyar bemutató: 2018. február 8.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Romantikus

Rendező: Luca Guadagnino

Forgatókönyvíró: James Ivory, André Aciman (regény)

Szereplők: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Peter Spears

Filmstúdió: Frenesy Film Company

Magyar forgalmazó: InterCom