Szerelem tesztelve – feliratos előzetessel

Tartalom: A 45 éves özvegyember, Erwan véletlenül megtudja, hogy a férfi, aki felnevelte nem vér szerinti apja. Úgy dönt, felkeresi igazi apját, és meg is találja a hetvenes, jókedvű Joseph személyében, akinek annak idején futó kalandja volt anyjával. Erwant nemcsak ő bűvöli el, hanem a hirtelen felbukkanó, féktelen Anna is, akit furcsa szálak fűznek Josephhoz és Erwanhoz is. Egyre bonyolultabb a helyzet, ráadásul lánya, Juliette is bejelenti, hogy gyereket vár, de az apa kilétét nem hajlandó felfedni…

Film adatlap Eredeti cím: Ôtez-moi d’un doute

Mozibemutató (Francia): 2017. szeptember 6.

Magyar cím és korhatár: Szerelem tesztelve (12)

Magyar bemutató: 2017. december 28.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Vígjáték

Rendező: Carine Tardieu

Forgatókönyvíró: Baya Kasmi, Michel Leclerc, Raphaële Moussafir, Carine Tardieu

Szereplők: François Damiens, Cécile De France, Guy Marchand, Lyès Salem, André Wilms, Alice de Lencquesaing

Filmstúdió: France 2 Cinéma

Magyar forgalmazó: Cirko Film

