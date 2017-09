Suburbicon – feliratos előzetessel

Ápolt gyep, udvarias szomszédok, csendes, békés kertváros – ez Suburbicon, egy amerikai középosztály számára tökéletes hely az 1950-es években. A Lodge család is boldogan él itt, nem is találhatna ideálisabb várost gyermekneveléshez. Csakhogy a békés felszín alatt kiábrándító valóság lapul. Gardner Lodge (Matt Damon) apaként és férjként is olyan helyzetbe kerül, ahol a jól bevált módszerek már nem alkalmazhatók. Márpedig eltökélt célja, hogy megvédi házát, gyermekét és mindent, amit oly gondosan épített évek óta. Akkor is, ha az emberi romlottság legmélyebb bugyraiba kell is leásnia magát érte…

Film adatlap Eredeti cím: Suburbicon

Mozibemutató (USA): 2017. október 27.

Magyar cím és korhatár: Suburbicon (16E)

Magyar mozibemutató: 2017. október 27.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Bűnügyi, Dráma, Vígjáték

Rendező: George Clooney

Forgatókönyvíró: Joel Coen, Ethan Coen, George Clooney, Grant Heslov

Szereplők: Matt Damon, Oscar Isaac, Julianne Moore, Glenn Fleshler, Marah Fairclough, Megan Ferguson, Inbal Amirav

Filmstúdió: Black Bear Pictures, Dark Castle Entertainment

Magyar forgalmazó: Cinetel

