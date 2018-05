Sosem voltál itt – feliratos előzetessel

Tartalom: Joe háborús veterán, és egykori FBI-ügynök. Karrierje során olyan dolgokat látott és tett, amik lényegében tönkretették az életét. Amikor épp nem az öngyilkosság gondolata marcangolja, különböző megbízásoknak tesz eleget, otthonról megszökött, eltűnt vagy emberkereskedők kezére jutott lányokat szabadít ki. Egy napon azonban olyan megbízást kap, mely sokkal veszélyesebb, mint bármi, amivel eddig szembe kellett néznie.

Film adatlap

Eredeti cím: You Were Never Really Here

Mozibemutató (Francia): 2017. november 8.

Magyar cím és korhatár: Sosem voltál itt (16)

Magyar mozibemutató: 2018. május 17.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Thriller

Rendező: Lynne Ramsay

Forgatókönyvíró: Lynne Ramsay, Jonathan Ames (könyv)

Szereplők: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov, Dante Pereira-Olson, Vinicius Damasceno

Filmstúdió: Why Not Productions

Magyar forgalmazó: ADS Service