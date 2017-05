Sokkal több mint testőr – szinkronos előzetessel

Nem könnyű a testőrök sorsa. Pláne, ha egy folyton rinyáló gyilkost kell pátyolgatniuk. A profi védelmi ügynököt (Ryan Reynolds) egy nap szokatlan küldetéssel bízzák meg: halálos ellenségét, a világ egyik leghírhedtebb és legkeresettebb bérgyilkosát (Samuel L. Jackson) kell az oltalmazó szárnyai alá vennie. Bár eddig a stukker ellenkező végéről szagolták a puskaport, az eltökélt testőrnek és a stiklikben járatos gengszternek ezúttal össze kell fognia, hogy – lehetőleg élve – eljussanak a hágai bíróságra.

A helyzetük elég meredek, a fél gengsztervilág a nyomukban jár, egy könyörtelen kelet-európai diktátor (Gary Oldman) is a fejükre vadászik, és ha mindez nem lenne elég, még a bérgyilkos hírhedt felesége (Salma Hayek) is feltűnik a színen. Ráadásul a robbanásokkal, autósüldözésekkel kikövezett véres európai „vakáción” a két fickónak egymás idiotizmusát is el kell viselnie… de persze a szakmájában legjobb testőrön és lökött védencén nem olyan egyszerű kifogni.

Film adatlap Eredeti cím: The Hitman’s Bodyguard

Mozibemutató (USA): 2017. augusztus 18.

Magyar cím és korhatár: Sokkal több mint testőr (12E)

Magyar bemutató: 2017. augusztus 24.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Akció, Vígjáték

Rendező: Patrick Hughes

Forgatókönyvíró: Tom O’Connor

Szereplők: Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Yung

Filmstúdió: Millennium Films

Magyar forgalmazó: Freeman Film

