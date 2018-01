Prince: Sign ‘o’ The Times – a legendás koncertfilm újra szélesvásznon

Tartalom: Harminc évvel az eredeti bemutatója és másfél évvel alkotójának tragikusan korai halála után visszatér a mozikba Prince kultikus koncertfilmje, a Sign O’ The Times, digitálisan resaurált és újrakevert változatban. Az újbóli bemutató lehetőséget ad a rajongók számára, hogy a világszerte újra találkozzanak és együtt egy magával ragadó koncert közösségi élményével emlékezzenek a zseniális zenészre és előadóművészre.

Az 1987-es “Sign O The Times” Prince zenei karrierjének egyik legkiemelkedőbb alkotása. A Grammy-díjra is jelölt lemez a legkülönbözőbb stílusok rendkívüli egyvelegeként vezeti be a hallagatókat Prince sajátos zenei univerzumába, melyben a rock, a soul és a funk mellett helyet kapnak a spirituális balladák, a pop és az elektronikus műfajok is. A konceptalbum dalszövegei – melyekben megjelenik Prince költészetének minden főbb témája – egy teljes évtized, a nyolcvanas évek történetét mesélik el.

A rajongók ekkor láthatták először Prince zenekarának új, később legendássá vált felállását. Shelia E a doboknál, Boni Boyer billentyűn, a vokalisták és a frenetikus táncos Cat (Glover) mindenkit lenyűgöztek. A “Sign o’ The Times” koncertfilm 14 klasszikus dallal, Prince ikonikus hangjával és színpadi mozgásával megfűszerezve már 30 évvel ezelőtt is zenetörténelmet írt és számos kritikus “minden idők legjobb koncertfilmjének” kiáltotta ki, a bemutató 30. évfordulója alkalmából világszerte visszatér a mozikba – digitálisan felújított képpel és Dolby Digital 5.1 minőségben újrakevert hanggal – bizonyítva, hogy Prince zsenialitása a mai napig forradalmi élményt nyújt.

Film adatlap Eredeti cím: Sign ‘o’ the Times

Mozibemutató (USA): 1987. november 20.

Magyar cím és korhatár: Prince: Sign ‘o’ the Times (12E)

Magyar bemutató: 2018. január 11.

Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Zene, Koncert

Rendező: Prince, Albert Magnoli

Forgatókönyvíró: Prince

Szereplők: : Prince, Sheila E., Sheena Easton, Dr. Fink, Miko Weaver, Levi Seacer Jr., Eric Leeds, Atlanta Bliss, Wally Safford, Gregory Allen, Boni Boyer, Cat

Filmstúdió: Cineplex-Odeon Films

Magyar forgalmazó: Pannonia Entertainment

