Pandák – magyar előzetessel

Tartalom: A pandákat a világ minden szegletében imádják és most megérkeztek óriás vászonra is, hogy még közelebb kerülhessenek mindenkihez. A Pandák című IMAX 3D ismeretterjesztő film lélegzetállító kalandot és csodálatos élményt nyújt az egész család számára.A kínai Chengdu Panda bázis tudósai elkötelezték magukat a faj védelme iránt és felnőtt, kifejlett pandák tenyésztése mellett, hogy az így született panda kölyköket visszajuttathassák a vadonba. A film az egyik kutatót követi, akinek szenvedélye arra készteti őt, hogy a New Hampshire-i Fekete Medve program mintájára új módszert kezdeményezzen. A kultúrák közötti együttműködés kezdete életmódváltó utazássá válik egy amerikai biológusnak, aki egy óceánon átkel, hogy csatlakozzon egy Belső-Mongólia-i tudóshoz és egy nagyon kíváncsi, fogságban született kislány kölyök pandához, Qian Qian-hez. Az IMAX® kamerákkal forgatott izgalmas kaland követi Qian Qian-t a Sichuan-hegységben, miközben először lép ki a nagy vadonba, felfedezve igazi természetét, szembenézve az ismeretlen kihívásaival.

Film adatlap Eredeti cím: Pandas

Mozibemutató (USA): 2018. április 6.

Magyar cím és korhatár: Pandák 3D (KN)

Magyar bemutató: 2018. április 19.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum, Rövidfilm

Rendező: David Douglas, Drew Fellman

Forgatókönyvíró: Drew Fellman

Szereplők: Kristen Bell, Wen Lei Bi, Rong Hou, Ben Kilham

Filmstúdió: IMAX

Magyar forgalmazó: Cinema City

