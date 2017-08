Ötven tavasz – feliratos előzetessel

Aurore elvált, és nemrég a munkáját is elvesztette. Egyre lejjebb csúszik a társadalmi ranglétrán. Váratlanul kiderül, hogy hamarosan nagymama lesz, és hirtelen összetalálkozik legnagyobb fiatalkori szerelmével is. Aurore úgy dönt, kézbe veszi saját életét, és elhatározza: most jött el az újrakezdés ideje.

Film adatlap Eredeti cím: Aurore

Mozibemutató (Francia): 2017. április 26.

Magyar cím és korhatár: Ötven tavasz (16)

Magyar bemutató: 2017. augusztus 3.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Vígjáték, Romantikus

Rendező: Blandine Lenoir

Forgatókönyvíró: Anne-Françoise Brillot, Benjamin Dupas, Blandine Lenoir, Océane Michel

Szereplők: Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Lou Roy-Lecollinet

Filmstúdió: France 3 Cinéma

Magyar forgalmazó: Cirko Film

Ötven tavasz film képek

Minden minden film képek 1 a 4









Ötven tavasz magyar feliratos előzetes /trailer/

Ötven tavasz film klip

Ötven tavasz TV Spot

Kapcsolódó anyagok: