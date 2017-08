Óriásláb fia – szinkronos előzetessel

A kiskamasz Adam átlagos srácnak tűnik, bár az utóbbi időben elég fura dolgok történnek vele: a haja hihetetlenül gyorsan nő, a lába pedig olyan hatalmas, hogy a tornacsukájában sem fér el. A kalandvágyó fiú egy nap különös nyomot követve eljut az erdőbe, ahol a legendás csupaszőr, csupaszív Óriáslábbal is találkozik – akiről történetesen az is kiderül, hogy az édesapja.

Adam először kétségbe esik, de aztán rájön, neki is szuperképességei vannak, és nemhogy hihetetlenül gyorsan fut, de még az állatok nyelvén is tud beszélni. Ám a családi boldogságot hamar megzavarja az Óriásláb nyomában járó gonosz tudósok felbukkanása. Most Adamen a sor, hogy újdonsült barátaival összefogva megmentse bajba jutott apukáját.

Film adatlap Eredeti cím: The Son of Bigfoot

Mozibemutató (Francia): 2017. augusztus 16.

Magyar cím és korhatár: Óriásláb fia (6)

Magyar mozibemutató: 2017. szeptember 7.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: 3D, Animáció, Vígjáték

Rendező: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Forgatókönyvíró: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Szinkronhangok (eredeti): Cinda Adams, Bob Barlen, Cal Brunker, Joey Camen, David Epstein

Filmstúdió: StudioCanal

Magyar forgalmazó: Freeman Film

