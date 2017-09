Nyílt tengeren – Cápák között – feliratos előzetessel

Három fiatal a lehető legközelebbről akarja lefilmezni az óceánok legnagyobb ragadozóit. Egy ketrecben engedik őket a vízbe egy olyan helyen, ahol nyüzsögnek a cápák. Ami eleinte életük legnagyobb élményének indul, hamarosan a túlélésért folytatott küzdelem lesz. Miután egy óriási hullám felborítja a hajót, amelyből vízbe engedték őket, a biztonságot nyújtó ketrec elsüllyed, ők pedig a nyílt vízen találják magukat.

Eredeti cím: Cage Dive

Mozibemutató (USA): 2017. augusztus 11.

Magyar cím és korhatár: Nyílt tengeren – Cápák között (16)

Magyar mozibemutató: 2017. szeptember 14.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Horror, Thriller

Rendező: Gerald Rascionato

Forgatókönyvíró: Gerald Rascionato, Stephen Lister

Szereplők: Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill, Pete Valley, Mark Fell

Filmstúdió: Just One More Productions, Exit Strategy Productions

Magyar forgalmazó: ADS Service