My Little Pony – A film – szinkronos előzetessel

Tartalom: Létezik egy varázslatos birodalom, Equestria, ahol a színes kis pónik boldogan tengetik az életüket. Itt laknak a jóbarátok: a csodálatos és nagyon okos unikornis, Twilight Sparkle, a legtalálékonyabb farmerlány, Applejack, a szivárvány sörényű pegazus, Rainbow Dash, a csacska és mindig mókára kész póni, Pinkie Pie, a kedves és őszinte, Fluttershy, és a divatban nagyon járatos Rarity.

Ám egy nap a gonosz és vasöklű uralkodó, Storm király szemet vet a kis pónik hazájára, akik összefognak és útra kelnek a védelmet nyújtó városka, Ponyville határain túlra. Felejthetetlen utazás veszi kezdetét, miközben új barátokat ismernek meg, veszélyes kalandokba bonyolódnak, és a barátság csodálatos erejét bevetve próbálják megmenteni otthonukat.

Film adatlap

Eredeti cím: My Little Pony

Mozibemutató (USA): 2017. október 13.

Magyar cím és korhatár: My Little Pony – A film (6)

Magyar bemutató: 2017. október 12.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Családi, Animációs, Rajzfilm

Rendező: Jayson Thiessen

Forgatókönyvíró: Meghan McCarthy, Rita Hsiao, Michael Vogel

Eredeti szinkron: Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber, Ashleigh Ball, Michelle Creber

Filmstúdió: Lionsgate

Magyar forgalmazó: Freeman Films