Másodállás – feliratos előzetessel

Jacques (Romain Duris) egy kisvárosban lakik, amely az utolsó válság óta folyamatosan egyre lejjebb csúszik. Amikor a gyár is bezár, ahol dolgozott, Jacques saját életében is eljön a vég kezdete: barátnője, Cathie elhagyja, ő pedig próbál talpon maradni, és vár a szebb időkre, ám a sorsa csak nem akar jobbra fordulni. Egy napon aztán felbukkan a helyi szerencsejáték-szervező, André Gardot (Michel Blanc), akinek néhány illegális pókerpartiján Jacques is részt vett. De Gardot most nem játékra csábítja, hanem munkát ajánl neki: húszezer euróért meg kell ölnie a feleségét. Rövid töprengés után Jacques igent mond…

Film adatlap Eredeti cím: Un petit boulot

Mozibemutató (Francia): 2016. augusztus 31.

Magyar cím és korhatár: Másodállás (16)

Magyar bemutató: 2017. március 9.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Pascal Chaumeil

Forgatókönyvíró: Franz Bartelt, Michel Blanc, Iain Levison (regény)

Szereplők: Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi, Gustave Kervern

Filmstúdió: Gaumont

Magyar forgalmazó: A Company Hungary

