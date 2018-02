Marston professzor és a két Wonder Woman – trailerrel

Tartalom: Dr. William Moulton Marstont (Luke Evans), a Harvard Pszichológia Karának professzorát kortársai erősen kritizálták, amiért képregénye főszereplőjének egy feminista szuperhőst tett meg. Valójában azonban magánélete volt az, amelynél provokatívabb kalandot sosem vetett papírra: az író és felesége, Elizabeth (Rebecca Hall) együtt élt Marston egykori diákjával, Olive-val (Bella Heathcote), aki mindkettőjük szeretője volt.

Film adatlap

Eredeti cím: Professor Marston and the Wonder Women

Mozibemutató (USA): 2017. október 13.

Magyar cím és korhatár: Marston professzor és a két Wonder Woman (16)

Magyar bemutató:

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN): 2018. március 23.

Műfaj: Dráma, Életrajz

Rendező: Angela Robinson

Forgatókönyvíró: Angela Robinson

Szereplők: Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote, Connie Britton, Monica Giordano, JJ Feild, Oliver Platt

Filmstúdió: Stage 6 Films

Magyar forgalmazó: Bontonfilm