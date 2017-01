Marina Abramovic: A távolság, ami összeköt – feliratos előzetessel

Marina Abramovic az ismert művésznő Braziliában kutatja a különböző gyógyítási módok eredetét és kultúráját, valamint ezek kapcsolatát a performansz művészettel és a spiritualitással.

Film adatlap

Eredeti cím: The Space in Between: Marina Abramovic and Brazil

Mozibemutató (Brazil): 2016. május 19.

Magyar cím és korhatár: Marina Abramovic: A távolság, ami összeköt (16)

Magyar bemutató: 2017. február 2.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum, Kaland, Életrajz

Rendező: Marco Del Fiol

Forgatókönyvíró: Marina Abramovic, Fabiana Werneck Barcinski, Marco Del Fiol, Jasmin Pinho

Szereplők: Marina Abramovic, Dorothy W. Cooke, Narcisa Cândido da Conceição, Itamir Damião, João de Deus

Filmstúdió: Casa Redonda Produções Culturais

Magyar forgalmazó: ADS Service