Mamma Mia! Sose hagyjuk abba – új magyar előzetessel

Tartalom: Tíz évvel azután, hogy a Mamma Mia! több mint 600 millió dollár bevételt hozott világszerte, visszatérünk a varázslatos görög szigetre, Kalokairire ebben az új musicalben, mely szintén az ABBA dalaira épül. A film ide-oda ingázik az időben, és megmutatja, hogy a múltbéli kapcsolatok miképp hatnak a jelenre. Így az eredeti szereplőkhöz csatlakoznak fiatal énjeik, köztük a fiatal Donnát alakító Lily James (A legsötétebb óra, Nyomd, Bébi, nyomd!, Downton Abbey).

A filmet a Keleti nyugalom – Marigold Hotel írója, Ol Parker írja és rendezi Catherine Johnson, Richard Curtis és Parker történetéből. A dalok szerzői újfent Benny Anderson és Björn Ulvaeus.

Film adatlap

Eredeti cím: Mamma Mia! Here We Go Again

Mozibemutató (USA): 2018. július 20.

Magyar cím és korhatár: Mamma Mia! Sose hagyjuk abba (12)

Magyar bemutató: 2018. július 19.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték, Romantikus, Zene

Rendező: Ol Parker

Forgatókönyvíró: Ol Parker

Szereplők: Meryl Streep, Lilly James, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan

Filmstúdió: Universal

Magyar forgalmazó: UIP-Duna Film