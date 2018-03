Maja, a méhecske: A mézcsata – magyar előzetessel

Tartalom: A vidám és kalandvágyó méhecske, Maja nagyon szeretne részt venni az egész birodalom legnépszerűbb játékában, a Mézcsatában, de kissé túlzásba vitt lelkesedésével sikerül magára haragítania a méhbirodalom nagy hatalmú császárnőjét.

Az uralkodó szigorú feltételhez köti a játékokban való szereplését: ha Maja veszít, a kaptára nyári méztermését be kell szolgáltatnia. A bátor méhecskének el kell fogadnia a kihívást és a számára kijelölt csapattársakat is, akik között régi ismerősök is akadnak: Flip, a bölcs szöcske, a kissé ügyetlen, de jószívű hangyaikrek, valamint legjobb barátja, Vili. A küzdelem során Maja újabb barátokra és ellenfelekre tesz szert, miközben rájön arra is, hogy nem mindig az a legokosabb, ha a saját feje után repkedve akar győzelmet aratni. Hisz egységben az erő! Ezt pont egy hős méhecske ne tudná?

Film adatlap Eredeti cím: Maya the Bee: The Honey Games

Mozibemutató (Német): 2018. március 1.

Magyar cím és korhatár: Maja, a méhecske: A mézcsata (6)

Magyar bemutató: 2018. március 29.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Családi, Animáció, Vígjáték

Rendező: Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann

Forgatókönyvíró: Noel Cleary, Fin Edquist, Kevin Peaty, Alexs Stadermann

Eredeti szinkronhangok: Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Richard Roxburgh, Justine Clarke

Filmstúdió: Studio 100 Media

Magyar forgalmazó: Freeman Film

