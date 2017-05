Lopott idő kritika

(Írta: Kenobi)

A film címe roppant találó. A Lopott idő villámsebesen elcsórt száz percet az életemből. Pedig csak egy lépés volt részemről a kitörni készülő utálatosság. Amennyiben levonnánk nettó hosszából a meredt karbámulásokat, valamint az idő mértékegységeinek minduntalan szajkózását, kapnánk egy húszperces némafilmet. Szerencsére a helyzet jóval szívderítőbb, mivel Andrew Niccol filmje akció/sci-fire szomjazó véremet csitítva, keményen hiányt pótol, még az egyébként színes idei felhozatalban is. Ügyes keveréke az előbb említett műfajoknak, megszórva apró nyomozós szállal. Ha röviden összefoglalhatnám a lényegét: igazán élvezetesre sikeredett lóti-futi, izgalmas versenyfutás az idővel.

A történettel sokadikként nem untatnám a nagyérdeműt. Mert, bár látszólag komoly mondanivalóval vagdalkoznak, ha levetkőztetjük a portékát, csupán fikció marad. Nyilván, amerikai filmről beszélünk, ezért felfedezhetünk némi maszlagokkal tűzdelt bölcselkedést, amit értelmezhetünk a hatalmat gyakorló elit, valamint a társadalmi rend bágyadt, nem éppen szívderítő kritikájaként is. Egy pofon a világgazdasági válságnak, túlnépesedés, szomorú történet ez. A sztori a valamikori jövőbe képzelhető, de elhelyezhetjük cselekményét egy alternatív univerzumban, vagy nézhetjük párhuzamos világban játszódó rabló-pandúr mozinak. Justin Timberlake lenne a nemes lelkű, fokozatosan megvilágosodó időbandita. Mellészegődött cicamicaként Amanda Seyfried muris szoknyában, tűsarkú cipőben, szálanként elgereblyézett vörös parókájával és vastagon kipingált szemeivel nyargalássza végig a filmet. Iszonyat vicces, amint az akciók közepette még kócos sem lesz. Persze, muszáj szedniük a nyúlcipőket, nyomukban az Időrendőrség. Percrablók okoznak kellemetlen pillanatokat. Karjukon fényreklámokat lepipáló óra figyelmeztet a maradék időre, egyszóval kutyulás van rendesen. Felettébb szokatlan eseménydússág a mostanában csak a látványosságra gyúró, ám az izgalmat még csírájában is kerülő tömegbutulások mezőnyében. Ugyanis a Lopott idő nem kevés körömrágós jelenettel büszkélkedik. Bizony, akad vastagon a történések során, amikor megfeszül a gerinc, ökölbe rándul a kéz, és ránk tör a szapora… szívverés.

Ami negatívan megkarmolt, az a gettó világa. Azt rögtön gondoltam, hogy itt nem valamiféle szögesdrótokkal kerített, őrtornyokkal megtűzdelt nyomortelepet kapunk, de nem is azt láttam, amire számítottam. Ténylegesen a munkásosztály gürizik emitten a mindennapi betevő idejéért, persze reménytelenül. Durva lenne a magyar viszonyokhoz hasonlítani… Kormányunk tagjai nem nézik meg a filmet, ugye? Kapnának még tippeket… A lenullázódás, a halál mindennapos esemény, akár a nagy sietség. Szegények úgy rohannak veszettül, mint a csípős paprikával bekent fenekű kutya, csak éppen a kilátástalanságuk okán fortyogó elégedetlenséget nem érzem elég átütőnek. Drágább lett a kávé, nőtt az időhitelre a kamat? Ugyan má, erőtlen morgás, aztán mennek tovább. A klasszikusan vett nyomornegyedek baljós világa, a szutykos gatyában, füvet szívó, bűnöző pernahajderek képe ebbe a filmbe nem is passzolna, finomabb eszközökkel operálnak. A látvány és a megvalósítás leginkább egy lelakott lakótelep sivár hangulatát idézi, de a gettó lakói semmiképp sem nyakig retekben mászkáló ősbunkók. Kicsivel több izzadtsággal, megtört tekintettel hitelesebb lenne.

Az idővel történő seftelgetés, az életkorokkal való játszadozás egyébként eléggé ötletes és bizarr ahhoz, hogy jóféle mozit lehessen köréje rittyenteni. Nagy örömömre éltek is a lehetőséggel. Tették annak ellenére is, hogy a rendelkezésre álló színészanyag szájából két összefüggő mondat kipréselése is komoly teljesítmény. Na persze, ki is várhatna Justin Timberlake öltönyre szabott fazonjától emlékezetes alakítást? Színészi eszköztára rövidebb a hajánál, de fogalmazhatok úgy is, karakterétől nem vágódtam hanyatt. Mentségére szóljon, szerepe nem is kíván különlegeset, leginkább futni kell, de azt nagyon. Engem Jason Statham-David Beckham-Wayne Rooney közös többszörösére emlékeztet, meg ne kérdezzétek miért.

Az akciókkal egyébként nincs probléma. Nem szaggatják szét velük az istrángot, mértékkel megcsináltak, viszont dübörög bennük a feszültség. Jók a verdák is, és a pörgősséget is alaposan megtámogatja a zene. Sok filmnek jellemzője, hogy szereplőik fingani sem tudnak széllel szemben, pláne mobiljaik nélkül. A telefonos pofázásokat ezúttal háttérbe szorították, már ezért egy plusz pont.

Lopott idő értékelés: Az átlagtól jobb, nem is lehet vitás. Bakker! Mekkora sztori! Utolsó pillanatáig lehengerlő, sodró lendület jellemzi. Ám az egészet beszürkülés fenyegeti, mert nem a legjobb színészeket választották. Nem célom egyiküket sem cikizni, de úgy kilógnak, mint kínai ruhából a minőség. Összességében azonban nem okozott csalódást. Egy erős hetest megérdemel. Haha! Most három percet elloptam az idődből kedves Olvasó!

7/10