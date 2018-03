Legendás állatok – Grindelwald bűntettei – magyar előzetessel

Tartalom: Göthe Salmander szerencsére nem változik. Most is ugyanaz a kétballábas, nagy tudású varázsló, aki él-hal a legendás állatokért, és mindent megtesz értük, akár a Roxfortban jár, akár a világ más, egzotikus tájain.

A varázslények iránti rajongása azonban ismét újabb kalandba sodorja: ezúttal régi szerelme, Leta Lestrange is felbukkan, de mellette vannak az első részben megismert barátai, a két csinos varázslónő, Queenie (a legilimentor) és Propentina (az auror) valamint a legjobb szívű mugli, Jacob.

Meg persze a varázslók és emberek közötti békességet gyűlölő, nagyhatalmú és mindenkin átgázoló Gellert Grindelwald…

Film adatlap Eredeti cím: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Mozibemutató (USA): 2018. november 16.

Magyar cím és korhatár: Legendás állatok – Grindelwald bűntettei (12E)

Magyar bemutató: 2018. november 15.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: 3D, Családi, Fantasy, Kaland

Rendező: David Yates

Forgatókönyvíró: J.K. Rowling

Szereplők: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp, Jude Law, Ezra Miller, Zoë Kravitz

Filmstúdió: Warner Bros.

Magyar forgalmazó: Fórum Hungary

