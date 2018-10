Látlak – magyar előzetessel

Tartalom: A tizenhat éves Ronnie Calder (Bella Thorne) minden nap az édesapjával reggelizik – egész pontosan az édesapja „maradványával”, vagyis amolyan kísértetével. A férfi ugyanis több millió másik, Amerika középnyugati részén élő emberrel együtt tíz évvel korábban meghalt, amikor egy szigorúan titkos kormányzati laborkísérlet katasztrófával zárult. Miután egy ismeretlen kísértet zaklatni kezdi Ronnie-t – ráadásul olyan, látható hatást gyakorol a fizikai világra, amilyenre elvileg nem is lenne képes –, a lány egy megbízható tanárjától, Mr. Bittnertől (Dermot Mulroney) kér segítséget és tanácsot. Mivel azonban nem elégíti ki a férfi magyarázata, Ronnie összeáll egy osztálytársával, Kirkkel (Richard Harmon), a rejtélyes múltú, magányos farkassal, hogy kiderítse, mit akarhat tőle a kísértet. Válaszokat keresve elutaznak a chicagói laborbaleset helyszínére, ahol szemtanúi lesznek, amint néhány kísértet újrajátszik egy vérfagyasztó gyilkosságot. Ronnie-ék aztán friss felismerések birtokában visszatérnek a lány fagyos külvárosi házába, hogy szembeszálljanak a meggyötört gyilkossal, aki Ronnie életére tör.

Film adatlap

Eredeti cím: I Still See You

Mozibemutató (USA): 2018. október 12.

Magyar cím és korhatár: Látlak (16)

Magyar bemutató: 2018. október 11.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Thriller

Rendező: Scott Speer

Forgatókönyvíró: Jason Fuchs (Daniel Waters regénye alapján)

Szereplők: Bella Thorne, Dermot Mulroney, Richard Harmon, Louis Herthum, Sara Thompson, Shaun Benson

Filmstúdió: Gold Circle Films

Magyar forgalmazó: Big Bang Media