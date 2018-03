Lajkó – Cigány az űrben – előzetessel

Tartalom: 1957 elején a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai közül Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a földkerekség első kozmonautáját, aki majd az első ember lehet az űrben. Karmazsin Jenő elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke tudja is, ki lehetne a legmegfelelőbb jelölt a nagy utazásra: Serbán Lajos, azaz Lajkó, ahogy mindenki hívja, már gyermekkora óta betegesen vonzódik a csillagokhoz. Ezt a vonzalmat nem kis részben anyjának köszönheti, aki beavatta a cigány asztrológia rejtelmeibe, és sajnálatos módon, Lajkó egyik rosszul sikerült rakétakísérletének következtében, már nem lehet velük. Lajkó egész életét egyetlen célnak rendeli alá: eljutni az űrbe, és ott bocsánatot kérni anyjától. Mikor Lajkót kiválasztják az űrutazásra, még nem is sejti, hogy álmai nem véletlenül válnak épp most valóra. Ám előbb Bajkonurban, egy különleges verseny keretében dől el, hogy a magyar Lajkó, a német Helga Mengele, az észt Ilmar, vagy a mongol Timuzsin lesz-e a szerencsés kiválasztott, a versenyt ráadásul maga Leonyid Brezsnyev elnököli. Közben pedig Lajkó apja is újra és újra feltűnik, tovább bonyolítva Lajkó kalandjait.

Film adatlap Eredeti cím: Lajkó – Cigány az űrben (16)

Mozibemutató (HUN): 2018. március 29.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Lengyel Balázs

Forgatókönyvíró: Lengyel Balázs, Lovas Balázs

Szereplők: Keresztes Tamás, Gyabronka József, Pálffy Tibor, Papadimitriu Athina, Trokán Anna, Trokán Nóra, Szirtes Ági

Filmstúdió: KMH Film

Magyar forgalmazó: Vertigo Média

Lajkó – Cigány az űrben mozifilm képek

Lajkó - Cigány az űrben mozifilm képek 1 a 6

Lajkó – Cigány az űrben előzetes /trailer/

Lajkó – Cigány az űrben film klip

Lajkó – Cigány az űrben TV Spot

Kapcsolódó anyagok: