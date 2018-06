Kutyaparádé – magyar előzetessel

Tartalom: Mit tehet egy kemény zsaru, ha a párja hozzá képest nyafogó puhány? Elviseli, vagy néha belemar. Ez a rendőrpáros mindkét változatra vevő, mert a keményebbikük egy jó szimatú rottweiler, a gyávább és izgulósabb kétlábú pedig a gazdája (Will Arnett).

A feladat: be kell épülniük a világ legnagyobb, legpuccosabb kutya-szépségversenyének döntőjébe, ahol egy veszélyeztetett állatokkal üzletelő csempészbanda éppen egy pandakölyköt próbál továbbadni a dílerének. Max, aki eddig vad bevetésekhez szokott, kénytelen úgy tenni, mintha a bundájára kényes, gondosan manikűrözött ebek közé tartozna. Még szerencse, hogy a kutyamanökenek között is talál néhány jó fej, segítőkész négylábút, akikkel együtt próbálja megoldani élete legbonyolultabb ügyét.

Film adatlap Eredeti cím: Show Dogs

Mozibemutató (USA): 2018. május 18.

Magyar cím és korhatár: Kutyaparádé (6)

Magyar mozibemutató: 2018. június 14.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Kaland, Vígjáték, Családi

Rendező: Raja Gosnell

Forgatókönyvíró: Max Botkin, Marc Hyman

Szereplők: Will Arnett, Alan Cumming, Natasha Lyonne, Stanley Tucci, RuPaul, Shaquille O’Neal, Ludacris

Filmstúdió: Open Road Films

Magyar forgalmazó: InterCom

Kutyaparádé film képek

Kutyaparádé film képek 1 a 3

Kutyaparádé magyar szinkronos előzetes /trailer/

Kutyaparádé film klip

Kutyaparádé TV Spot

