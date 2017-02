Kojot – előzetesekkel

Tűzkőre érkezik Bicsérdi Misi, mert földet és rozoga házat örökölt nagyapjától, az öreg Misutól, aki a maga idejében igazi fenegyerek hírében állt. Misi frusztrált, elfojtott, menekülő 30-as, nem találja helyét az életében, munkájában, párkapcsolatában. Csak sodródik, nem vállal fel konfliktusokat. Ez a gúnya azonban egyre jobban szorítja. Hozzákezd öregapja romos házának felújításához, amelyben igaz célt lát meg önmaga és párja, Eszter számára egyaránt. Pénz híján mindössze a nagydumás, rokkantnyugdíjas Lajost, és hallgatag, börtönviselt sógorát, Attilát tudja felbérelni mesteremberként, és maga is részt vesz az építési munkákban, amihez mit sem ért kezdetben. A természetközeli idillben végre kezdi megtalálni magát, de ez nem tart sokáig. Kiderül, hogy a határban meghúzódó telkeket pitiáner összegekért kebelezi be Tűzkő nagybirtokosa, a helyi mindenható “Döbrögi”, Szojka Pál és fia, hogy egy svéd multi számára adja el a völgyet. Amikor Szojka szemet vet Misi örökségére is, a fiú felveszi a kesztyűt, és a csetepaté eldurvul – ez már háború a kisember és a földesúr közt. Súlyos harc kezdődik a földért, a családért, az életért, a jövőért, a belül megszülető férfiért…

Film adatlap Eredeti cím és korhatár: Kojot (16)

Mozibemutató (HUN): 2017. február 16.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Akció

Rendező: Kostyál Márk

Forgatókönyvíró: Lengyel Balázs, Lovas Balázs

Szereplők: Mészáros András, Bocsárszky Attila, Kovács Frigyes, Orbán Levente, Dobra Mara, Mátray László, Salat Lehel, Szabó Gabi

Filmstúdió: Megafilm

Magyar forgalmazó: Hungaricom

Kojot film képek

Kojot film képek 1 a 11









Kojot magyar előzetesek /trailer/

Kojot film klip

Kojot TV Spot

Kapcsolódó anyagok: