Jurassic World: Bukott birodalom – új szinkronos előzetessel

Tartalom: Négy év telt el azóta, hogy a fogságból kiszabadult dinoszauruszok romba döntötték a Jurassic World luxus üdülőhely teljes intézményét. Nublas szigetén most nincsenek emberek, a túlélő dinók pedig a dzsungelben élik életüket. Amikor a sziget eddig nyugodt vulkánja életre kezd kelni, Owen (Chris Pratt) és Claire (Bryce Dallas Howard) elindul, hogy megmentsék a megmaradt dinoszauruszokat a biztos halál karmaiból. Owen nagyon szeretné a vadonban eltűnt Blue-t is megtalálni, és Claire tisztelete is jócskán megnőtt a teremtények iránt, akik megmentését saját küldetésének tekinti.

A szigetre érkezve azonban az expedíció egy olyan összeesküvés nyomára bukkan, amely az egész bolygót a történelem előtti időkbe repítheti vissza. © filmtrailer.hu

Film adatlap Eredeti cím: Jurassic World: Fallen Kingdom

Mozibemutató (USA): 2018. június 22.

Magyar cím és korhatár: Jurassic World: Bukott birodalom (12E)

Magyar bemutató: 2018. június 7.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Akció, Kaland, Fantasy

Rendező: J.A. Bayona

Forgatókönyvíró: Colin Trevorrow, Derek Connolly

Szereplők: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Ted Levine, Jeff Goldblum, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Toby Jones

Filmstúdió: Universal Pictures, Legendary Entertainment

Magyar forgalmazó: UIP-Duna Film

