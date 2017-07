Jumanji: Vár a dzsungel – szinkronos előzetessel

A történelem nem ismétli magát, de néha újra próbálkozik. Négy középiskolás talál egy régi játék konzolt, amelyen egy olyan program fut, amiről még sosem hallottak: a Jumanji. Kipróbálják, és a játék rögtön beszippantja őket – de igazán. Átváltoznak saját avatárjukká: Spencer, a nagy gémer izomagyú kalandorrá válik (Dwayne Johnson), a focista Fridge „elveszti teste felső ötven centijét”, cserébe okos lesz, mint Einstein (Kevin Hart), a nagymenő bombázó csajból középkorú, pocakos prof. válik (Jack Black), a nünüke Martha viszont vagány harcos nővé alakul (Karen Gillan).

Hamar rájönnek, hogy ezen a pályán a túlélés a tét. Akkor győzhetik le a játékot, és juthatnak vissza a valódi világba, ha bevállalják életük legveszélyesebb kalandját, rátalálnak arra, amit egy 20 évvel ezelőtti gémer hátrahagyott számukra, és tesznek néhány nagyon bátor felfedezést. Mert ha belebuknak, örökre a játékban ragadnak.

Film adatlap

Eredeti cím: Jumanji: Welcome to the Jungle

Mozibemutató (USA): 2017. december 20.

Magyar cím és korhatár:Jumanji: Vár a dzsungel (12E)

Magyar bemutató: 2017. december 21.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Kaland, Családi, Fantasy

Rendező: Jake Kasdan

Forgatókönyvíró: Chris McKenna, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, Erik Sommers

Szereplők: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Madison Iseman, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart, Bobby Cannavale

Filmstúdió: Matt Tolmach Productions, Radar Pictures

Magyar forgalmazó: InterCom