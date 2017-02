Jézus, mobil, fejvadászok – trailerrel

Két fejvadász új megbízást kap: egy mobiltelefont kell megtalálniuk, ami fontos dokumentumokat tartalmaz. Ehhez mindössze egy jeladót kapnak, aminek a segítségével el kellene jutniuk a tolvajokhoz. Akiknél a telefon van, piti bűnözők, véletlenül jutottak a készülékhez és nem tudják, mi is van valójában a birtokukban. A fejvadászok a francia vidéket járva mindenféle különc szerzetbe botlanak: cowboyokkal, bolondokkal, sőt, még Jézussal is találkoznak. A kihalt vidéken egyre több szereplő kapcsolódik be a történetbe, majd a különböző cselekményszálak szép lassan elkezdenek összefonódni…

Film adatlap Eredeti cím: Les premiers les derniers

Mozibemutató (Francia): 2016. január 27.

Magyar cím és korhatár: Jézus, mobil, fejvadászok (16)

Magyar bemutató: 2017. február 9.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték, Krimi, Romantikus

Rendező: Bouli Lanners

Forgatókönyvíró: Bouli Lanners

Szereplők: Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément, Max von Sydow

Filmstúdió: Versus Production, ADCB Films

Magyar forgalmazó: Vertigo Média

