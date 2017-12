Insidious: Az utolsó kulcs – magyar előzetessel

Tartalom: Elise Reiner a sötétség elleni harcra tette fel az életét. A paranormális ügyeket vizsgáló, látnoki képességű asszony tudja, hogy ahányszor szembefordul a világunkba átjutó démonokkal, annyiszor csökken az életereje, míg végül semmi sem marad belőle, és ő meghal – de legalább megvédte azokat, akik a segítségére szorultak.

Ez a történet ismét a Gonosz elleni harc frontvonalába vezeti vissza nézőit, méghozzá abba a házba, amelyről a szelleműző csapat biztosan nem sejtette, hogy egyszer az útjukba akad: Elise szülőházába.

Amikor egy kétségbeesett férfi hívja őket, a szemük se rebben. Ám amikor elárulja, hogy hol dúlják fel ártó jelenések egy békés család otthonát, Elise megrémül: hiszen abban a házban töltötte nehéz gyerekkorát, és most szembe kell néznie a szellemek mellett a múltjával is.

Ő és a társai is érzik, hogy ha vállalják a megbízást, bezárul a kör, és ez az eset mindannyijuk számára az utolsó lehet. Hiszen a kezdet egyben a vég is – a rájuk váró démon mindig is tudta, hogy egyszer viszontlátja még Elise-t, és egy eget-földet megrázó küzdelem során leszámolhat vele.

Film adatlap Eredeti cím: Insidious: The Last Key

Mozibemutató (USA): 2018. január 5.

Magyar cím és korhatár: Insidious: Az utolsó kulcs (16)

Magyar bemutató: 2018. január 4.

Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Horror

Rendező: Adam Robitel

Forgatókönyvíró: Leigh Whannell

Szereplők: Kirk Acevedo, Spencer Locke, Josh Stewart, Josh Stewart, Lin Shaye, Spencer Locke

Filmstúdió: Blumhouse Productions,

Magyar forgalmazó:InterCom

Insidious: Az utolsó kulcs mozifilm képek

Insidious: Az utolsó kulcs mozifilm képek 1 a 6

Insidious: Az utolsó kulcs magyar szinkronos előzetes /trailer/

Insidious: Az utolsó kulcs film klip

Insidious: Az utolsó kulcs TV Spot

Kapcsolódó anyagok: