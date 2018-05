Így csajozz egy földönkívülivel – magyar előzetessel

Tartalom: A 70-es évek végén London egyik lepukkant városrészében, Croydonban járunk. Három punk srác véletlenül egy olyan házibuliba állít be, ahol egy csapat egészen furcsán viselkedő és egészen furcsa öltözetet viselő földönkívüli szállt meg, hogy tanulmányozzák bolygónkat. Zan (Elle Fanning), talán túlzott kíváncsiságból, közelebbről is megismerkedik az egyik kamaszfiúval (Alex Sharp) és a punk életérzéssel. Olyannyira beilleszkedik, hogy a közösen eltöltött idő után már egy extravagáns zenei producer (Nicole Kidman) veszi szárnyai alá, hogy sztárt csináljon belőle. A bájosan naiv idegennek választania kell: visszatér a bolygójára az övéivel vagy marad a Földön a szerelmével.

Film adatlap

Eredeti cím: How to Talk to Girls at Parties

Mozibemutató (Angol): 2018. május 11.

Magyar cím és korhatár: Így csajozz egy földönkívülivel (16)

Magyar bemutató:

DVD megjelenés (HUN): 2018. május 10.

Műfaj: Vígjáték, Romantikus, Zene

Rendező: John Cameron Mitchell

Forgatókönyvíró: Philippa Goslett, John Cameron Mitchell, Neil Gaiman (novella)

Szereplők: Elle Fanning, Nicole Kidman, Ruth Wilson, Matt Lucas, Stephen Campbell Moore

Filmstúdió: Little Punk

Magyar forgalmazó: Hungaricom