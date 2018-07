Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció – magyar előzetesekkel

Tartalom: A vámpíroknál nincs ennivalóbb lény. Mavis, Drakula édes kicsi lánya például a vérét adná azért, hogy a szörnyek nyaraltatásáért a szívét is kitevő apja ebéd után végre maga is alvadhasson egy jót.

Így azután különleges meglepetéssel készül: befizeti Drakulát egy szörnyen társas hajóútra, hogy egy ideig csak saját vérfagyasztó boldogságával törődjön. Az indulásnál kiderül, hogy a tervbe egy apró rög került: Drakula régi barátai is a családi kirándulás résznek tekintik magukat: Farkas, Frankenstein meg talán a Láthatatlan ember is velük tart.

De az igazi bajt csak a hajó titokzatos kapitánya, Ericka okozza, ugyanis hátborzongatóan szép, és Drakula teljesen elveszíti a fejét – csak hogy kiderül róla, hogy a végzet asszonya valójában Van Helsing, a vámpírvadász unokája. Mavisnek kell fenntartania az oszladozóban lévő családi békét, és gondoskodni a megnyugtató végről…

Film adatlap Eredeti cím: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Mozibemutató (USA): 2018. július 13.

Magyar cím és korhatár: Hotel Transylvania: Szörnyen rémes vakáció (6)

Magyar bemutató: 2018. július 12.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: 3D, Animáció, Vígjáték, Családi

Rendező: Genndy Tartakovsky

Forgatókönyvíró: Michael McCullers, Genndy Tartakovsky

Eredeti szinkronhangok: Adam Sandler, Andy Samberg, Fran Drescher, Mel Brooks, Selena Gomez, Steve Buscemi, Kevin James

Filmstúdió: Columbia, Sony

Magyar forgalmazó: InterCom

