Horror Park – magyar előzetessel

Tartalom: A főiskolás Natalie meglátogatja gyerekkori legjobb barátnőjét, Brooke-ot és szobatársát, Taylort. A lányok az év bármely másik napján valószínűleg bulizni vagy iszogatni mennének a pasijukkal, de most Helloween van, vagyis a többséghez hasonlóan ők is a Horror Parkba tartanak – az országot járó, rémisztő játékokat felvonultató vurstli ugyanis nemrég érkezett meg a városba. Minden évben több ezren látogatnak el a Horror Parkba, hogy részt vegyenek a hátborzongató attrakciók karneválján.

Ám egyvalaki számára a Horror Park nem vidámpark, hanem vadászmező. Lehetőség arra, hogy nyílt színen lecsapjon a szájtátva közlekedő emberekre, akiket túlságosan is leköt a szörnyű szórakozás ahhoz, hogy felfigyeljenek a szemük előtt lejátszódó borzalmakra. Miközben a holttestek száma és a közönség rettegéssel vegyes izgatottsága egyre csak nő, a maszkos gyilkos célba veszi Natalie-t, Brooke-ot, Taylort és pasijaikat, akik mindent megtesznek, hogy valahogy túléljék az éjszakát.

Film adatlap Eredeti cím: Hell Fest

Mozibemutató (USA): 2018. szeptember 28.

Magyar cím és korhatár: Horror Park (18)

Magyar bemutató: 2018. szeptember 27.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Horror

Rendező: Gregory Plotkin

Forgatókönyvíró: Seth M. Sherwood, Blair Butler, William Penick, Christopher Sey, Akela Cooper

Szereplők: Bex Taylor-Klaus, Reign Edwards, Amy Forsyth, Tony Todd

Filmstúdió: Tucker Tooley Entertainment

Magyar forgalmazó: Big Bang Media

