Hogyan legyél latin szerető – szinkronos előzetessel

Maximót (Eugenio Derbez), a vén gigolót hatalmas meglepetés éri, amikor a 80 éves gazdag felesége lecseréli egy fiatal autókereskedőre (Michael Cera). Mivel a fényűző házából is kirakják, kénytelen rég nem látott testvéréhez (Salma Hayek) és imádni való fiához (Raphael Alejandro) beköltözni. Maximónak hiányzik a megszokott luxus, és míg mindent bevet annak érdekében, hogy elcsábítson egy özvegy milliárdost (Raquel Welch), kisiskolás unokaöccsét is beavatja a csajozás trükkjeibe.

Film adatlap

Eredeti cím: How to Be a Latin Lover

Mozibemutató (USA): 2017. április 28.

Magyar cím és korhatár: Hogyan legyél latin szerető (12E)

Magyar bemutató: 2017. május 4.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Ken Marino

Forgatókönyvíró: Chris Spain, Jon Zack

Szereplők: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell, Michael Cera, Rob Corddry, Raquel Welch

Filmstúdió: 3Pas Studios

Magyar forgalmazó: Big Bang Media