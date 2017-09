HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják – magyar előzetessel

Tartalom: 1942: A Harmadik Birodalom fénykora. A londoni cseh ellenállás megtervezi a második világháború legambiciózusabb katonai műveletét: az Anthropoidot. Két fiatal katonát, Jozef Gabcikot és Jan Kubis-t Prágába küldik, hogy meggyilkolják a legkegyetlenebb náci vezért, Reinhard Heydrich-t, az SS vezetőjét és a végső megoldás fő szervezőjét.

Film adatlap

Eredeti cím: The Man with the Iron Heart

Mozibemutató (Francia): 2017. május 9.

Magyar cím és korhatár: HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják (16)

Magyar bemutató: 2017. október 12.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Életrajz, Dráma, Történelmi

Rendező: Cédric Jimenez

Forgatókönyvíró: Laurent Binet (regény), Audrey Diwan

Szereplők: Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Mia Wasikowska, Jack Reynor

Filmstúdió: Légende Films

Magyar forgalmazó: Big Bang Media