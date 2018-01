Hegyek között – trailerrel

Tartalom: Egy vihar miatt törölnek minden Boise-ből induló járatot, így a sebész Ben (Idris Elba) és az újságírónő Alex (Kate Winslet) – bár csak most ismerték meg egymást – közösen bérelnek egy kisgépet, hogy eljussanak úticéljukhoz. Amikor a repülőjük lezuhan a kietlen hegyvidéken, csak egymásra számíthatnak. Miközben a rideg körülményekkel dacolva küzdenek az életükért, saját magukkal is meg kell vívniuk a harcot.

Film adatlap

Eredeti cím: The Mountain Between Us

Mozibemutató (USA): 2017. október 6.

Magyar cím és korhatár: Hegyek között (16)

Magyar bemutató:

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN): 2018. február 9.

Műfaj: Dráma, Kaland, Romantikus

Rendező: Hany Abu-Assad

Forgatókönyvíró: J. Mills Goodloe, Charles Martin (regény)

Szereplők: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges, Dermot Mulroney, Vincent Gale, Marci T. House

Filmstúdió: Twentieth Century Fox

Magyar forgalmazó: Bontonfilm