Háziúr kiadó – szinkronos előzetessel

Hubert Jacquin, az egykoron megbecsült szülészorvos a magányos nyugdíjasok ingerszegény életét éli. Nemrég köszönt el munkahelyétől és szeretett felesége is a közelmúltban hunyt el. A teljes apátiából barátja, Samuel próbálja megmenteni, nem sok sikerrel. Hubert, ellenállva minden kísérletnek, inkább a Párizs belvárosában található hatalmas, négy hálószobás lakása biztonságát választja. Kedvenc pékségében is aggódva figyelik elmagányosodását, ahol végül rábeszélik, fogadjon fel egy házvezetőnőt. Csakhogy a házvezetőnő helyett egy albérletet kereső telefonszámát hívja fel. Manuela, a fiatal és extravagáns lány szinte azonnal felforgatja Hubert életét. Egy közösen átbulizott éjszaka mámoros pillanatában Hubert még abba is beleegyezik, hogy a két további üres szobáját is kiadja. Mire józanul is végig gondolhatná, már késő, a lakótárs keresés kezdetét vette. Marion, a szorongó nővér és Paul-Gérard, a válófélben lévő ügyvéd már friss lakótársként jön szembe az előszobájában reggelente…

Az alapvető különbségek ellenére a négy karakter látszólag igen hamar összecsiszolódik, csakhogy a magánéletük alakulásai nem várt hatással lesznek közös együttlétükre, és Hubertnek sem könnyű a saját szokásaitól, beidegződéseitől megválnia…

Film adatlap Eredeti cím: Adopte un veuf

Mozibemutató (Francia): 2016. április 20.

Magyar cím és korhatár: Háziúr kiadó (12)

Magyar bemutató: 2017. március 16.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: François Desagnat

Forgatókönyvíró: Jérôme Corcos, François Desagnat, Catherine Diament, Mathieu Madenian, Richard Pezet, Romain Protat

Szereplők: André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret, Audrey Looten, Guillaume Delorme

Filmstúdió: TF1 Films Production

Magyar forgalmazó: MTVA

