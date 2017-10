Hans Zimmer: Live in Prague – trailer

Tartalom: Hans Zimmer európai turnéjának utolsó állomása a cseh főváros volt. Ezen az estén a prágai O2 Arena a kritikusok által egekig magasztalt turné teljes stábjának, összesen 72 zenésznek adott otthont. Az Oscar-díjas mestert elkísérte többek között egy teljes szimfonikus zenekar és kórus, valamint 21 fős saját csapata, legközelebbi zenészbarátai és munkatársai, köztük Johnny Marr gitáros (The Smiths). A telt házas esten Zimmer mintegy 17.000 néző előtt mutathatta be élőben karrierjének legkiemelkedőbb filmzenéit, a legmodernebb 3 dimenziós fénytechnikával, és díjnyertes hangtechnikával kiegészülve. Zimmer számos különböző hangszeren játszik a koncert során, a legkülönlegesebb darabokat röviden be is mutatja közönségének.

Film adatlap Eredeti cím: Hans Zimmer: Live in Prague

Mozibemutató (USA): 2017. november 3.

Magyar cím és korhatár: Hans Zimmer: Live in Prague (12)

Magyar bemutató: 2017. október 5.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Zene, Koncertfilm

Rendező: Tim Van Someren

Forgatókönyvíró: –

Szereplők: Hans Zimmer, Tina Guo, Johnny Marr

Filmstúdió: Eagle Rock Film Productions

Magyar forgalmazó: Pannonia Entertainment

