Halálos iramban 8 – új szinkronos előzetes és klipek

Dom és Letty nászúton vannak, Brian és Mia pedig kiszálltak a játékból. A világjáró csapat többi tagja szétszéledt, és próbálnak a normálisra emlékeztetõ életet élni. Ám egy titokzatos nõ visszacsábítja Domot a bûn világába, ahonnét, úgy tûnik, nincs menekvés, sõt, arra is ráveszi, hogy árulja el a hozzá legközelebb állókat…

A kubai partoktól New York utcáin át a Barents-tenger jégpáncéljáig világszerte számos helyen folyik a hajsza, amit hõseink csapata folytat, hogy útját állják egy anarchistának, aki káoszt akar a világra szabadítani… és hogy hazahozzák a férfit, aki családot csinált belõlük.

Film adatlap

Eredeti cím: The Fate of the Furious

Mozibemutató (USA): 2017. április 14.

Magyar cím és korhatár: Halálos iramban 8 (16)

Magyar bemutató: 2017. április 13.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Akció, Krimi, Thriller

Rendező: F. Gary Gray

Forgatókönyvíró: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Szereplők: Vin Diesel, Scott Eastwood, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Helen Mirren

Filmstúdió: Itaca Films, One Race Films, Original Film

Magyar forgalmazó: UIP-Duna Film