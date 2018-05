Gotti – magyar előzetessel

Tartalom: A szegény olasz-amerikai családból származó John Gotti (John Travolta) lenyűgöző személyiségével és szókimondó stílusával a New York-i Gambino bűnszervezet tagja lesz, majd egy véres puccsal át is veszi az irányítását. Miközben szerető apa és férj, aki mindent megtesz a családjáért, kegyetlen és könyörtelen gengszterként híresül el a városban, akit tisztelnek és rettegnek az emberek. A legnagyobb és legerősebb szervezetté változtatja a Gambinokat, még ha ezért át is kell gázolnia törvényen, és emberen egyaránt.

Film adatlap Eredeti cím: Gotti

Mozibemutató (USA): 2018. június 15.

Magyar cím és korhatár: Gotti (16E)

Magyar mozibemutató: 2018. június 14.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Életrajz, Krimi

Rendező: Kevin Connolly

Forgatókönyvíró: Lem Dobbs, Leo Rossi

Szereplők: John Travolta, Spencer Rocco Lofranco, Kelly Preston, Pruitt Taylor Vince, Stacy Keach, Ella Bleu Travolta

Filmstúdió: Emmett/Furla/Oasis Films

Magyar forgalmazó: Big Bang Media

