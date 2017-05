Frantz – feliratos előzetessel

1919-et írunk, az első világháború véget ért, a hatása azonban még nem múlt el nyomtalanul. A német Anna vőlegényét, Frantzot gyászolja, aki a fronton vesztette el az életét. Egy nap titokzatos férfi jelenik meg Frantz sírjánál, akit rejtélyes kapcsolat köt a halott katonához. A francia Adrian jelenléte nem csak a német kisvárosban okoz konfliktust, Frantz szüleit is felkavarja fiuk régi párizsi barátjának látogatása. Anna utánajár a két férfi ismeretségének, Franciaországba is követi a Párizsba visszatérő férfit, miközben folyamatosan viaskodik az érzéseivel is.

Film adatlap Eredeti cím: Frantz

Mozibemutató (Francia): 2016. szeptember 7.

Magyar cím és korhatár: Frantz (12)

Magyar bemutató: 2017. május 18.

Műfaj: Történelmi, Dráma, Háborús

Rendező: François Ozon

Forgatókönyvíró: François Ozon, Philippe Piazzo, Maurice Rostand (színdarab)

Szereplők: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Cyrielle Clair

Filmstúdió: Mandarin Films

Magyar forgalmazó: Vertigo Media

