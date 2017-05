Forradalom: Az orosz avantgárd születése – feliratos előzetessel

A művészet templomai ismeretterjesztő sorozat következő epizódjában Oroszország történelmének és művészettörténetének egy rövid, ám annál jelentőségteljesebb szegmense, az 1917-es orosz forradalom és az orosz avantgárd korszak tárul fel, ritkán látható archív felvételek és műelemzések, szakértői interjúk segítségével. A Moszkvában, Szentpéterváron és Londonban forgatott merész és izgalmas dokumentumfilmben olyan művészek életét és munkásságát ismerhetjük meg – műveik elemző bemutatása mellett leszármazottaik személyes beszámolóiból – mint Chagall, Kandinszkij, Malevics és sokan mások. Az Állami Tretyjakov Galéria, az Orosz Állami Múzeum, az Ermitázs és londoni Királyi Művészeti Akadémia közreműködésével készült filmben olyan, egykor betiltott remekműveket ismerhetünk meg, amelyek ezidáig csak ritkán léphették át Oroszország határait. Úttörőket, akik küldetésüknek tekintették, hogy egy Új Művészetet alkossanak egy Új Világnak (erre utal a film eredeti címe: New Art for a New World). Bár az utópisztikus irányzatot alig 15 év után eltiporta a sztálini diktatúra, az orosz avantgárd a mai napig mély és fontos befolyást gyakorol a művészeti mozgalmakra.

Film adatlap Eredeti cím: Revolution: New Art for a New World

Mozibemutató (UK): 2016. november 10.

Magyar cím és korhatár: Forradalom: Az orosz avantgárd születése (12)

Magyar bemutató: 2017. június 1.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum

Rendező: Margy Kinmonth

Forgatókönyvíró: Margy Kinmonth

Szereplők: Daisy Bevan, Sean Cronin, Alex Enmarch, James Fleet

Filmstúdió: Foxtrot Films

Magyar forgalmazó: Pannonia Entertainment

