Fiú a vonaton – előzetessel

Egy amerikai rendező visszatér Budapestre sok évvel ezelőtt forgatott filmje vetítésére, amiben a gyermekvasutak világát mutatta be. A vetítés utáni napon találkozik egy fiatalemberrel, aki azt állítja, hogy ő az egyik, filmben látható kisfiú. Az időközben felnőtt férfinak nem tetszik, ahogy a rendező ábrázolta őt, és mindenáron beszélni akar vele erről. Ebédelni hívja, azonban ami egy egyszerű találkozásnak indul, hamarosan egy hol vicces, hol már-már hátborzongató autóúttá válik a magyar vidéken…

Film adatlap

Eredeti cím: The Boy on the Train

Mozibemutató (HUN): 2017. augusztus 24.

Magyar cím és korhatár: Fiú a vonaton (12)

Magyar bemutató:

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Vígjáték

Rendező: Roger Deutsch

Forgatókönyvíró: Roger Deutsch, Randy Cashmere

Szereplők: James Eckhouse, Tóth Barnabás, Szervét Tibor, Herczenik Anna, Wéber Kata

Filmstúdió: Otto Films

Magyar forgalmazó: Vertigo Media