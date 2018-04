Escobar – magyar előzetessel

Tartalom: 1983-ban Virginia Vallejo, a szépségéről is híres médiaszereplő, akinek kegyeiért milliomosok versengnek, megismeri Pablo Escobart. Négy évig tartó románcuk egy olyan világba enged bepillantást, amelyet a kábítószer, a korrupció, erőszakos hatalmi harcok és páratlan gazdagság ural. A borzalmas és szenvedélyes szerelmi történet korunk egyik legsötétebb bűnöző elméjének fejlődéstörténete is egyben. A legendás drogbáró elképesztő kegyetlenséggel építi birodalmát, amelyet nemcsak az illegális üzleti világhoz fűznek erős szálak, de természetesen a politikához is.

Film adatlap Eredeti cím: Loving Pablo

Mozibemutató (Brazil): 2017. december 14.

Magyar cím és korhatár: Escobar (16E)

Magyar bemutató: 2018. május 31.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Életrajz, Dráma, Bűnügyi

Rendező: Fernando León de Aranoa

Forgatókönyvíró: Fernando León de Aranoa, Virginia Vallejo (könyv)

Szereplők: Penélope Cruz, Javier Bardem, Peter Sarsgaard, Óscar Jaenada, Lillian Blankenship, Julieth Restrepo

Filmstúdió: Escobar Films

Magyar forgalmazó: Big Bang Media

Escobar mozifilm képek

Escobar mozifilm képek 1 a 4

Escobar magyar szinkronos előzetes /trailer/

Escobar film klip

Escobar TV Spot

Kapcsolódó anyagok:

Escobar IMDB adatlap