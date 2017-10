Emlékszem rád – magyar előzetessel

Tartalom: Egy háromfős reykjavíki társaság egy eldugott vidéki kisvárosba érkezik, hogy felújítsanak és vendégházzá alakítsanak egy régi épületet. A háznak azonban sötét múltja van, amire furcsa és rejtélyes történések, beazonosíthatatlan hangok vezetik rá az új lakókat. A megmagyarázhatatlan események új szintre lépnek, amikor a helyi temetőből két kereszt is a házhoz kerül, egy idős hölgy pedig felakasztja magát egy templomban. A történtek ráadásul látszólag kapcsolódnak egy ötvenes években megtörtént eseményhez. A trió egy pszichiáter segítségével kezd nyomozásba, ám az igazság még őket is váratlanul éri.

Az Emlékszem rád Yrsa Sigurðardóttir világhírű, Magyarországon is kiadott és sikert aratott bestsellerének adaptációja.

Film adatlap Eredeti cím: Ég man þig

Mozibemutató (Izland): 2017. május 5.

Magyar cím és korhatár: Emlékszem rád (16E)

Magyar bemutató: 2017. november 2.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Horror, Thriller

Rendező: Óskar Thór Axelsson

Forgatókönyvíró: Óskar Thór Axelsson

Szereplők: Jóhannes Haukur Jóhannesson, Thor Kristjansson, Ágústa Eva Erlendsdóttir

Filmstúdió: Zik Zak Filmworks

Magyar forgalmazó: Vertigo Média Kft.

Emlékszem rád mozifilm képek

Emlékszem rád mozifilm képek 1 a 6

Emlékszem rád magyar szinkronos előzetes /trailer/

Emlékszem rád film klip

Emlékszem rád mozifilm TV Spot

Kapcsolódó anyagok: