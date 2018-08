Egy magányos tinédzser – trailerrel

Tartalom: Tinédzsernek lenni nem könnyű, a középiskolás Nadine (Hailee Steinfeld) is úgy érzi: minden összeesküdött ellene. Nem elég, hogy korán elveszítette édesapját és a srác, aki tetszik neki, fütyül rá, de most még ráadásul a legjobb (és igazából egyetlen) barátnője (Haley Lu Richardson) is randizni kezd a bátyjával (Blake Jenner), aki a morcos, befelé forduló Nadine-nal ellentétben a suli egyik sztárja. A sokk hatására a tinilány kénytelen új szemmel tekinteni a körülötte lévő emberekre, köztük diszfunkcionális anyjára (Kyra Sedgwick) és végletekig cinikus történelemtanárára (Woody Harrelson) is –, és rá kell jönnie, hogy az élet sokkal bonyolultabb, mint azt valaha is gondolta…

Film adatlap Eredeti cím: The Edge of Seventeen

Mozibemutató (USA): 2016. november 18.

Magyar cím és korhatár: Egy magányos tinédzser (12)

Magyar bemutató: –

DVD megjelenés (HUN): 2018. szeptember 14.

Műfaj: Dráma, Vígjáték

Rendező: Kelly Fremon Craig

Forgatókönyvíró: Kelly Fremon Craig

Szereplők: Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwick, Woody Harrelson

Filmstúdió: Gracie Films,Huayi Brothers Media

Magyar forgalmazó: Bontonfilm

