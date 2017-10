Django – feliratos előzetessel

Tartalom: A történet Párizsban játszódik a II. világháború éveiben. Django Reinhardt ekkor a legkedveltebb gitárművész, őt tartják a swing királyának. Zenéjével mindenkit elvarázsol, koncertjeire tömegek járnak el, és nem csak a megszállt Párizs lakosai, hanem német katonák és tisztek is.

Django zsenialitásának híre Berlinbe is eljut, ezért a németek elhívják őt a harmadik birodalom fővárosba egy olyan fellépésre, amelyen Goebbels, a hírhedt propaganda miniszter is jelen lesz.

Djangot többen óva intik attól, hogy elfogadja a németek meghívását, mert Django nem csak remek gitárművész, de cigány származású is egyben, és ekkora már Párizsba is eljutnak a hírek arról, hogy a nácik miként bánnak a cigány emberekkel…

Film adatlap Eredeti cím: Django

Mozibemutató (Francia): 2017. április 26.

Magyar cím és korhatár: Django (12)

Magyar bemutató: 2017. november 9.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dráma, Életrajz, Zene

Rendező: Etienne Comar

Forgatókönyvíró: Alexis Salatko (regény), Etienne Comar

Szereplők: Reda Kateb, Cécile De France, Palya Bea, Bimbam Merstein, Xavier Beauvois

Filmstúdió: Fidélité Films

Magyar forgalmazó: Cinenuovo

