David Glamour – Live at Pompeii – trailerrel

45 évvel a legendás Pink Floyd Live at Pompeii koncertfilm felvételei után, 2016. júliusában David Gilmour visszatért a római kori amfiteátrumba és a „Rattle That Lock” szólóalbumját népszerűsítő turné keretében 2600 szerencsés rajongó előtt adott két egymást követő estén koncertet. Gilmour megőrizte a monumentális Pink Floyd koncertek audio-vizuális performansz jellegét, a koncert során a lézerek és a pirotechnikai trükkök mellett egy hatalmas köríves vászonra kivetítve külön erre az előadásra készített élő videomix színesítette a válogatott dalokból álló koncertet.

A világszínvonalú zenészekből álló „all-star” banda David Gilmour szinte teljes életművét életre keltette a színpadon, köztük olyan Pink Floyd klasszikusokat is, mint a „Wish You Where Here”, a „Shine On Your Crazy Diamond”, a „Comfortably Numb”, vagy a „One of These Days” – ez utóbbi az egyetlen, amely Adrian Maben 1971-es koncertfilmjében is szerepelt. Mindkét estén különleges előadásmódban élvezhette a közönség a „The Great Gig In The Sky” című szerzeményt is a „The Dark Side Of The Moon” albumról, amely nagyon ritkán szerepel Gilmour szólókoncertjein. A koncert a klasszikus Pink Floyd dalok mellett David Gilmour szólóalbumai, a Rattle That Lock és az On An Island legsikeresebb szerzeményeit is felvonultatta.

Film adatlap Eredeti cím: David Gilmour Live at Pompeii

Mozibemutató (USA): 2017. szeptember 13.

Magyar cím és korhatár: David Gilmour – Live at Pompeii (12)

Magyar mozibemutató: 2017. szeptember 14.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Koncert, Zene

Rendező: Gavin Elder

Forgatókönyvíró: –

Szereplők: David Gilmour, Chester Kamen, Guy Pratt, João Mello

Filmstúdió: –

Magyar forgalmazó: Pannonia Entertainment

