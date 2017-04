Csápi, az óceán hőse – szinkronos előzetessel

Csápi, a kalandvágyó kis polip, Evó, a tudálékos horgászhal és Alíz, az izgága makréla, a három jóbarát az óceán legmélyén, egy varázslatos világot rejtő árokban él. Sok-sok évvel azután, hogy az óceánok szintje megemelkedett, és az emberiség elhagyta a Földet, a különleges vízi lények továbbra is gondtalanul lubickolnak az oltalmat adó végtelen mélységben. Ám egy nap egy váratlan baleset szétrombolja a védelmet nyújtó otthonukat, és a közösség őrzője, a hatalmas Kraken egy fontos küldetéssel bízza meg a kis polipot.

Csápi barátaival karöltve nekivág az ismeretlen óceánnak, hogy új hazát keressen mindannyiuk számára. Az elszánt herkentyű-csapatra tengernyi kaland és móka vár, miközben rémisztő ellenségekre és kedves barátokra is szert tesznek. A kissé vérszomjas murénával, Maurával kiegészülve olyan helyekre is eljutnak, mint a víz borította New York, a híres-nevezetes Titanic roncsok vagy a jeges sarkvidék. De vajon sikerül megmenteniük az óceánt, hogy az újra a világ legbulisabb helye legyen?

Film adatlap Eredeti cím: Deep

Mozibemutató (Lengyel): 2017. május 12.

Magyar cím és korhatár: Csápi, az óceán hőse (6)

Magyar bemutató: 2017. május 11.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Animáció

Rendező: Julio Soto Gurpide

Forgatókönyvíró: Julio Soto Gurpide, Jose Tatay, Mike de Seve

Eredeti szinkronhangok: Phil LaMarr, Jess Harnell, Jeff Bennett, Dave Fennoy, Bob Bergen, William Salyers

Filmstúdió: The Thinklab, Kraken Films

Magyar forgalmazó: Freeman Film

