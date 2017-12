Bővérű nővérek (18) – trailerrel

Tartalom: 1347, Olaszország: Alessandra (Alison Brie), Fernanda (Aubrey Plaza) és Ginevra (Kate Micucci), a három mocskos szájú, szemérmetlen apáca Tommasso atya (John C. Reilly) vigyázó tekintete alatt unja halálra magát egy kolostorban. Egy jóképű kertész (Dave Franco) érkezésével az ájtatos intézmény egy csapásra felbolydul. Hiába hazudják a fiút siketnémának, ez a kiéhezett nővéreket nem gátolja meg abban, hogy rávessék magukat a friss húsra. És ezután semmi sem szabhat gátat a tomboló hormonoknak, a vad tivornyáknak és a féltékenységi rohamoknak…

Film adatlap

Eredeti cím: The Little Hours

Mozibemutató (USA): 2017. június 30.

Magyar cím és korhatár: Bővérű nővérek (18)

Magyar bemutató:

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN): 2018. január 19.

Műfaj: Vígjáték, Romantikus

Rendező: Jeff Baena

Forgatókönyvíró: Jeff Baena

Szereplők: Alison Brie, Dave Franco, Kate Micucci, Aubrey Plaza, John C. Reilly, Molly Shannon

Filmstúdió: Bow and Arrow Entertainment

Magyar forgalmazó: Bontonfilm